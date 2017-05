Hostages Die Zeitbombe

Ellen rettet Duncans Leben, was bei Brian zu ziemlichen Irritationen führt. Inzwischen steht Kramer unter Mordverdacht. Doch Jake erklärt sich bereit, vor der Polizei eine Falschaussage zu machen, um ihn zu entlasten. Dabei gerät er selbst schwer unter Druck. Währenddessen will Boyd seine Freundin Morgan retten und begibt sich damit selbst in höchste Gefahr. Und der Präsident teilt Colonel Blair, dem Leiter der NSA mit, dass er die 'Operation Total Information' - die illegale Massenüberwachung der amerikanischen Bevölkerung - beenden und dann publik machen will.