ORF-Premiere: Gift Brisanter Pharmathriller

Die Interpol-Agentin Juliette Pribeau, gespielt von der österreichischen Schauspielerin und Romy-Nominee Julia Koschitz, wird in ein Netz von Täuschungen und Korruption hineingezogen, in dem Pharmaindustrie, Finanzwelt und Behörden die Fäden ziehen. Außerdem im Ensemble mit dabei: Heiner Lauterbach und Maria Furtwängler.

Investigativer Thriller mit Starbesetzung Der ambitionierte und hochkarätig besetzte Thriller von Regisseur/Drehbuchautor Daniel Herrich thematisiert das Geschäft mit gefälschten Generika, das nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) jährliche Umsätze bis zu $430 Milliarden Dollar erzielt. Die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte rund um Interpol-Agentin Juliette Pribeau (Julia Koschitz) gewährt dem Zuseher tiefe Einblicke in die Verflechtungen zwischen Behörden, der Pharmaindustrie und der Finanzwelt im lukrativen Fälschungsgeschäft. Wer die Verlierer in diesem gefährlichen Handel sind? Das wird anhand der Story rund um Medizinerin Katrin Kompalla (Luise Heyer) sichtbar, die mit ihrem Verlobten, dem indischen Arzt Kiran Chitre, bei einer Hilfsorganisation in den Slums von Mumbai arbeitet.

Heiner Lauterbach spielt den Chef einer Münchner Pharmafirma, der mit gefälschten Krebsmedikamenten handelt und selbst nicht mehr lange zu leben hat, "Tatort"-Kommissarin Maria Furtwängler gibt die renommierte Wissenschaftlerin und Pharmalobbyistin Prof. Vera Edwards, die sich und ihrer Studienstiftung eine einflussreiche Beraterposition in der Interpol-Sondereinheit erkauft hat. In weiteren Rollen glänzen Martin Brambach, Michael Roll sowie Jungschauspielerin Luise Heyer ("Tatort - Taxi nach Leipzig"), die die sozial engagierte Tochter von Heiner Lauterbach spielt.

Inhalt Bei einer Razzia entdeckt die Interpol-Agentin Juliette Pribeau eine Lieferung gefälschter Krebs-Medikamente. Schnell gerät der deutsche Pharmahändler Günther Kompalla unter Verdacht. Über Jahre hat er als Unternehmer auf Kosten anderer ein Vermögen erwirtschaftet. Doch nun will er seine Firma so schnell wie möglich verkaufen. Denn die Zeit drängt! Niemand weiß, dass Kompalla selbst an Krebs erkrankt ist und nur noch kurze Zeit zu leben hat.



(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)



DARSTELLER

Julia Koschitz (Juliette Pribeau)

Heiner Lauterbach (Günther Kompalla)

Maria Furtwängler (Vera Edwards)

Luise Heyer (Katrin Kompalla)

Arfi Lamba (Kiran Chitre)

Ulrich Matthes (Matteo Kälin)

Martin Brambach (Roger Adler)

Francis Fulton-Smith (Interpol-Präsident)

REGIE

Daniel Harrich

DREHBUCH

Daniel Harrich

Gert Heidenreich

KAMERA

Gernot Roll

MUSIK

Ian Honeyman

HÖRFILMANGEBOT DES ORF Der ORF strahlt einen Teil seines Spiel- und Fernsehfilmangebots als so genannte "Hörfilme" aus. Das bedeutet, dass ein Film durch zusätzliche akustische Verstehenshilfen zielgruppengerecht aufbereitet wird. Diese Audiodeskriptionen sind in Dialogpausen eingeschaltete knappe sprachliche Beschreibungen von Bildelementen und Bildfolgen des jeweiligen Films, deren Kenntnis für das Verstehen der Handlung bzw. für das Nachvollziehen von Atmosphärischem wichtig ist. In der Zweikanaltonausstrahlung läuft bei Stereo-TV-Geräten auf Spur 1 der normale Filmton ohne Audiodeskription, auf Spur 2 eine Mischung aus Filmton und Audiodeskription. Wie können ORF-Hörfilme empfangen werden?

