Cougar Town Bobby, der Millionär

Travis erscheint mit seinen neuen Hipstser Freunden in Graysons Bar. Dieser versucht sich cool darzustellen, was zu einigen peinlichen Momenten führt. Und Bobby hat eine neue Tasche, die so gar nicht zu ihm passt. Er versucht sie ein wenig aufzupeppen. Währenddessen bekommt Jules eine großzügige Provision. Sie überlegt, was sie mit dem vielen Geld machen soll.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)