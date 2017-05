Glee Am Ende aller Kräfte

Rachel und Kurt sind eingeladen worden, am NYADA vorzusingen. Die Direktorin höchstpersönlich wird im Publikum sitzen. Die zwei sind enorm nervös und zunächst noch unschlüssig, welches Lied sie zum Besten geben wollen. Coach Beiste erscheint mit einem blauen Auge in der Schule. Angeblich hat sie sich diese Verletzung bei einem Trainingsunfall geholt. Doch Sue will dem nicht so recht Glauben schenken und bohrt solange nach, bis Coach Beiste ein Geheimnis preisgibt, das niemanden kalt lässt.