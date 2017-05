The Big C Wie geht es dir?

Lees Gesundheitszustand verschlechtert sich immer mehr und dementsprechend ist auch seine Laune im Keller. Gemeinsam mit Cathy versucht er eine paar Dinge zu erledigen, die er vor seinem Tod noch erlebt haben möchte. Auch Sean verliert immer mehr seinen Lebensmut. Er verschenkt all seinen Babykram. Dann ziehen auch noch frischgebackene Eltern ins Nachbarshaus ein. Das schreiende Baby treibt Sean in den Wahnsinn.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)