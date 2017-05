Calimero 3D Das Comic-Heft

Nett und zuvorkommend - so kennen Calimero und seine Freunde Hop ja gar nicht. Es scheint, als wäre der sonst so fiese Hase plötzlich gerne ein Freund von ihnen. In Wirklichkeit hat er es aber nur auf Calimeros Comic-Heft abgesehen. Die Kinder vermuten bereits, dass Hop etwas im Schilde führt.