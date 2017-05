Justified Geballte Ladung

Raylon ist auf der Suche nach Tanner Dodd. Dieser hat angeblich am Auto des Sheriffs eine Bombe installiert, die dann später explodiert ist. Doch momentan wird die Tat Boyd angehängt, der dafür eingesperrt wurde. Und Ava hilft einer Prostituierten, die vor ihrem Zuhälter davongelaufen ist.

(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)