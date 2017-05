Drop Dead Diva Kunstfehler

Das Gerücht geht um, Parker wolle in Kürze bekanntgeben, wer neuer Partner in der Kanzlei wird. Jane sammelt Pluspunkte, als sie einen großen Prozess um einen Kunstfehler gewinnt, doch dann erfährt sie, dass sie einem Betrug aufgesessen ist. Privat ist ein Wochenende mit Tony geplant, bis Jane eine überraschende Neuigkeit zu Ohren kommt.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)