Khalid Ansari hat Eyal in Amsterdam in seiner Gewalt. Er verlangt von Annie, ihm eine Liste der Mitarbeiter zu übergeben, die für die CIA arbeiten. In einer gewagten Aktion versucht Annie im Alleingang, Eyal zu befreien und Khalid zu töten. Unterdessen ist Henry Wilcox wieder auf freiem Fuss. Arthur geht davon aus, dass Wilcox sich noch keineswegs aus dem Geheimdienstgeschäft zurückziehen will.

Hauptdarsteller Piper Perabo (Annie Walker)

Christopher Gorham (Auggie Anderson)

Peter Gallagher (Arthur Campbell)

Kari Matchett (Joan Campbell)

Anne Dudek (Danielle)

Regie Renny Harlin