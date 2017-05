Disneys Die 7Z Der 7Z-Tanzwahnsinn / Der Kandiszuckerkristall-Überfall

Der 7Z-Tanzwahnsinn

Chef hat für Königin Höchstangenehm eine Eiswürfelmaschine gebaut, die für eine große Überraschung sorgt. Als sie Eiswürfel in Zwerg Brummbärs Hose spuckt, beginnt dieser auf einmal wie wild zu tanzen. Der 7Z Tanz ist damit geboren! In Windeseile verbreitet sich der Tanz in ganz Jollywood und reißt alle mit.



Der Kandiszuckerkristall-Überfall

Ohne Vorwarnung gibt die Uhr auf dem Tick-Tack Berg ihren Geist auf. Um zu verhindern, dass in Jollywood die Zeit stehen bleibt, müssen die 7Z sich um eine Reparatur kümmern. Das Problem ist wider Erwarten schnell gefunden. Ein neuer, unglaublich großer Kandiszuckerkristall im Herzen der Uhr muss dringend ersetzt werden!



(In Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)