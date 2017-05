How I Met Your Mother Das große Aufräumen

Barneys Mutter Loretta möchte umziehen und zu diesem Zweck helfen ihr Barney und seine Freunde das Haus auszuräumen. Während sie diverse Kleinteile in Kartons schlichten, fällt ihnen ein Brief in die Hände, der niemals verschickt wurde und ein Foto beinhaltet, welches Barney und seinen Bruder James zeigt. Auf der Rückseite hat Loretta 'Dein Sohn' geschrieben. Um Licht in die Sache zu bringen, begeben sich James und Barney auf den Weg zu Sam Gibbs, der der eigentliche Empfänger des Briefes ist.