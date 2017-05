House of Cards Der Gesetzesentwurf

Francis Underwood verfolgt weiter seine Pläne: Zunächst muss er den designierten Außenminister Michael Kern loswerden, damit seine Wunschkandidatin Catherine Durant dessen Platz einnehmen kann. Mittels Skandal will er Kern diskreditieren, so dass dieser zurücktreten muss. Underwoods Büroleiter Doug Stamper wühlt in Kerns Vergangenheit und stößt tatsächlich auf einen Artikel aus Kerns Collegezeiten, der brisante Formulierungen zum Nah-Ost-Konflikt enthält.



