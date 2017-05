Melissa & Joey Toledos nächstes Topmodel

Lennox glaubt, zu träumen, als sie in einem Einkaufszentrum darauf angesprochen wird, ob sie Interesse an einer Modelkarriere hätte. Begeistert bittet sie Mel um ihr Einverständnis, doch ihre Tante ist skeptisch. Erst als Mel erfährt, dass sich Lennox' Ausbildung mit dem Modelgeld finanzieren ließe, steht sie voll und ganz hinter ihrer Nichte. Derweil wird Ryder vom Beziehungspech verfolgt. Seine neue Liaison mit Holly gestaltet sich leider so gar nicht nach Wunsch.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)