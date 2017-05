Soko Donau Gottes innerer Schweinehund

Als die Cops gerade am Tatort eine übel zugerichtete Frauenleiche untersuchen, wird Helmuth von einem Espresso am Mexikoplatz angerufen: Der Pfarrer der dortigen Kirche hätte sich gerade mit mehreren Schnäpsen abgefüllt und stammle von einem Mord, den er hätte verhindern können.



Wieder ernüchtert ist der Geistliche kein wirklich gutes Gegenüber für unsere Ermittler: Das Beichtgeheimnis verbietet ihm zu erzählen, was er weiß. Doch Helmuth bleibt ihm hartnäckig auf den Fersen, denn vielleicht zieht es den Serienmörder doch wieder in den Beichtstuhl.



Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF