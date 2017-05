DJ Ötzi, der Mann mit dem weißen Häkelhauberl zählt zu den erfolgreichsten MusikerInnen des deutschsprachigen Raums. Egal welche Musikrichtung man bevorzugt, Heavy Metal oder Klassik niemand kam im Jahr 2000 an seinem Hit "Anton aus Tirol" vorbei. Mit "Hey Baby" schaffte es DJ Ötzi auch in England an die Spitze der Charts. Das neunte Album des österreichischen Musikers kommt "Von Herzen" und heißt auch so. Die Single "A Mann für Amore" wird DJ Ötzi gemeinsam mit Russkaja auf der Willkommen-Österreich-Showbühne vorstellen. Vorher nimmt der Popstar am Schreibtisch von Stermann und Grissemann Platz und spricht über seine nächste Herausforderung: eine Pilgerwanderung auf dem Jakobsweg.



Gerichtspsychiater Reinhard Haller ist Experte für narzisstische Störungen. Die Einschätzungen des Vorarlbergers sind nicht nur vor Gericht gefragt, er begutachtete unter anderen Briefbomben-Attentäter Franz Fuchs, Reinhard Haller ist auch in den Medien beliebter Gesprächspartner, wenn es zum Beispiel um die Persönlichkeitsstruktur des US-Präsidenten geht. "Donald Trump scheint es darauf anzulegen, seine Rücksichtslosigkeit und Gefühlskälte provokativ dazustellen", meint der Experte. In seinem aktuellen Buch "Nie mehr süchtig sein" gibt Reinhard Haller sein Wissen über Abhängigkeitserkrankungen weiter. "Süchte gibt es viele, man kann süchtig sein nach Fernsehen, dem Internet, Einkaufen, Glücksspiel, Alkohol, Nikotin und anderen Drogen, nach Essen und Magersein, nach Arbeit, Computer und Sex", erklärt er. Am Dienstag ist mit Reinhard Haller einer der renommiertesten Gerichtsgutachter des deutschsprachigen Raums zu Gast in Willkommen Österreich.