Devious Maids - Schmutzige Geheimnisse Her mit dem Blut

Scott hat seine Drohung wahr gemacht und ist zur Presse gegangen, um Alejandro zu outen. Nun sind die Reporter hinter Carmen her, um zu erfahren, ob an der Geschichte etwas Wahres dran ist. Remy will nur noch so weit weg von seiner Familie wie möglich, am besten nach Afrika. Valentia will ihn begleiten, was Soila gar nicht gefällt. Inzwischen setzt Perry ihren Plan um und holt Rosies Sohn nach Amerika. Da sich Rosie nun Perry zu Dank verpflichtet fühlt, beendet sie die Beziehung mit Spence.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)