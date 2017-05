Drop Dead Diva Seelengefährten

Der Ehemann des berühmten Models Christy Talbot wurde des Betrugs beschuldigt und ist seither verschwunden. Erzürnt attackiert Christy den Verkäufer in einem Modeshop, als sie einkaufen gehen will und plötzlich all ihre Karten gesperrt werden. Jane hat vollstes Verständnis für die Ex-Kollegin und übernimmt ihren Fall. Als die Leiche von Christys Mann gefunden wird, spricht jedoch alles gegen Janes Mandantin.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)