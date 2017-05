Scrubs - Die Anfänger Meine streitsüchtigen Kollegen

Dr. Kelso legt in letzter Zeit einen sehr begrenzten Arbeitseifer an den Tag. Während sich die Mitarbeiter des Krankenhauses fragen, wofür er sich überhaupt noch verantwortlich zeigt, gibt Kelso einen Einblick in seine Gedankenwelt. Somit offenbart sich seine Sympathie für den im Irak verwundeten Soldat Brian Dancer. Während Dr. Kelso bei der Behandlung des Patienten seine Lektion über Verantwortung lernt, verstrickt sich der Rest der Kollegschaft in eine Pro- und Kontra-Debatte über den Krieg.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)