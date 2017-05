Calimero 3D Der Nachwuchs-Erfinder

Peter will unbedingt den großen Erfinderwettbewerb gewinnen. Allerdings fehlt ihm dazu das Wichtigste: eine tolle Idee. In der alten Mühle liegen jedoch haufenweise Pläne für neue Entdeckungen herum. Also beschließt Peter, einen Plan aus der Mühle zu stehlen und damit zu gewinnen. Ob das eine gute Idee ist?