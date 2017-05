Unforgettable Sackgassen

Roe hat in einer dunklen Gasse einen Verdächtigen in vermeintlicher Notwehr erschossen. Doch die Waffe, die er in dessen Hand zu sehen glaubte, ist unauffindbar. Da taucht plötzlich Clay Jacobs, der wutentbrannte Vater des Toten, im Polizeigebäude auf und nimmt Geiseln. Er verlangt, dass Roe zu ihm kommt. Während eine Sondereinheit auf raschen Einsatz drängt, versucht Carrie, alternative Lösungen zu finden.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)