Cougar Town Ein echtes Traumpaar

Jules und Grayson sind bei Travis und Laurie zum Brunch eingeladen, die ein perfekt aufeinander eingespieltes Traumpaar abgeben. Jules erfasst der Neid, sie möchte mit Grayson einen noch viel besseren Eindruck machen. Also beschließt sie, Travis und Laurie noch am selben Tag zu einem grandiosen Dinner einzuladen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)