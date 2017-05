Disneys Die 7Z Königin Hildy / Freunde in der Not

Königin Hildy

Hildys großer Traum ist zum Greifen nahe! Durch einen raffinierten Plan gelingt es der Hexe, die amtierende Königin in Jollywood auf eine gefährliche Reise in unbekannte Gefielde zu schicken und sich selbst an die Spitze des Landes zu setzen. Während Hildy das Königreich an sich reißt, machen siche die sieben Zwerge eilig auf die Suche nach der verschwundenen Königin.



Freunde in der Not

Giselle, die heißgeliebte Ziege von Zwerg Brummbär, und Grim Düsterlichs Ein und Alles, sein Schwein Blümchen, verschwinden über Nacht. Die beiden wurden ins Zauberreich der Trolle verbannt. Wollen Grim und Brummbär ihre tierischen Freunde jemals wiedersehen, müssen sie ihre Feindschaft wohl oder übel überwinden und gemeinsam an einem Strang ziehen.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)