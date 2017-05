Die ehemalige Polizistin Carrie Wells ( Poppy Montgomery ) hat die besondere Gabe, sich alles detailgetreu zu merken, was sie einmal gesehen hat. Nun soll sie ihrem früheren Kollegen und Ex-Liebhaber Al Burns ( Dylan Walsh - "Nip/Tuck") als Beraterin beim NYPD zur Seite stehen. Die Serie debütierte im September 2011 und lief vier Staffeln lang auf den Sendern CBS und A&E . Fans von Originalversionen dürfen sich über die Ausstrahlung in Zweikanalton Deutsch/Englisch! freuen. Hier erfahren Sie mehr über die Serie

Inhalt - 'Die Ware Liebe', III/11

Suzanne Mills, Mitarbeiterin einer Dating-Agentur für die High Society, wird erwürgt in einem Park aufgefunden. Ihre Chefs Gwen und Jake Stein sind anfangs nicht sehr kooperativ, fürchten sie doch um ihre Kundschaft. Carrie und Al glauben aber bald, dass die Tat mehr mit Suzannes mysteriöser Vorgeschichte zu tun hat. In ihrer Wohnung wurde Crystal Meth gefunden, und Suzanne Mills ist offensichtlich auch nicht ihr richtiger Name.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Poppy Montgomery (Carrie Wells)

Dylan Walsh (Det. Al Burns)

Michael Gaston (Mike Costello)

Kevin Rankin (Roe Saunders)

Daya Vaidya (Nina Inara)

REGIE

Nick Gomez