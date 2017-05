The Night Shift Vor dem Morgengrauen

Mit brandneuen Folgen von Staffel II kehrt das Notaufnahmeteam von "The Night Shift" wieder auf seinem angestammten Sendeplatz zurück. Die restlichen Folgen der zweiten Staffel werden jeden Montag um ca. 22:00 Uhr auf ORFeins ausgestrahlt. Bislang liefen in den USA drei Staffeln auf dem Sender NBC. Der Networksender orderte bereits eine vierte Staffel. Hier erfahren Sie mehr über die Serie

Inhalt - 'Vor dem Morgengrauen', II/14

Jordan liegt auf der Intensivstation. Anscheinend hatte sie einen Schlaganfall und liegt nun mit einer Gehirnschwellung im Koma. Inzwischen wird der Heckenschütze notoperiert. Die Ärzte wollen unter allen Umständen sein Leben retten. Nur so ist es möglich zu erfahren, wo sich der zweite Täter aufhält. Und Alis Werte sind sehr schlecht. Er benötigt dringend ein Spenderherz, aber eine OP ist in seinem momentanen Zustand nicht möglich. Topher läuft die Zeit davon, um seinem Freund zu helfen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Eoin Macken (Dr. TC Callahan)

Jill Flint (Dr. Jordan Alexander)

Freddy Rodriguez (Michael Ragosa)

Ken Leung (Dr. Topher Zia)

Jeananne Goossen (Dr. Krista Bell-Hart)

REGIE

Eriq La Salle