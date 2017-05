Wie beim ersten Mal ("Hope Springs") Schwungvolle Beziehungskomödie

Meryl Streep ('Der Teufel trägt Prada') will ihre Ehe zu Tommy Lee Jones ('Men in Black') neu beleben. Steve Carell hat in seiner Paarberatung für die beiden unkonventionelle Tipps auf Lager - denn Liebe kennt garantiert kein Alter!

Inhalt Kay und Arnold sind nun schon über 31 Jahre lang ein glückliches Paar. Nur im Bett ist es ruhig geworden. Dabei sehnt sich Kay so sehr nach Nähe. Um die Beziehung wieder in Schwung zu bringen, bucht sie eine Paarberatung im weit entfernten Hope Springs. Arnold kommt nur unter Protest mit. Und so landen die beiden auf der Couch von Dr. Bernard Feld. Während Kay jeden Tipp beherzigt, weigert sich Arnold die gewohnte Routine abzuschütteln. Dabei sollen sie nur lernen, sich zu begegnen - wie beim ersten Mal.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD5.1 / englisch)

DARSTELLER

Meryl Streep (Kay Soames)

Tommy Lee Jones (Arnold Soames)

Steve Carell (Dr. Bernard Feld)

Jean Smart (Eileen)

Ben Rappaport (Brad)



REGIE

David Frankel



DREHBUCH

Vanessa Taylor



KAMERA

Florian Ballhaus



MUSIK

Theodore Shapiro

MERYL STREEP Fast keine Award-Season ohne Oscar-Nominierung für Meryl Streep! So auch im Jahr 2017 für ihre Rolle der talentfreien Sängerin in der Komödie "Florence Foster Jenkins". 20 mal wurde sie bereits nominiert, drei Mal hat sie die begehrte Goldtrophäe gewonnen: als Beste Nebendarstellerin im Scheidungsdrama "Kramer gegen Kramer", für die Hauptrolle im Holocaustwerk "Sophies Entscheidung" und für ihre Darstellung von Margaret Thatcher im Biopic "The Iron Lady".

TOMMY LEE JONES Der 70-jährige Hollywood-Star aus Texas (geboren am 15.9.1946), in dessen Adern neben walisischem auch Cherokee Blut fließt, kann neben diversen Preisen (Oscar für "Auf der Flucht") auch auf ein Harvard-Diplom verweisen. Sein Mitbewohner in seinem Studentenheim war übrigens Al Gore. Für seine Darstellung des menschlichen Bluthundes Gerard im Actionthriller "Auf der Flucht"('The Fugitive', 1993) erhielt Jones den Oscar als Bester Nebendarsteller.



Jones' erstes Regiewerk, der Western "The Three Burials Of Melquiades Estrada", wurde im Jahre 2005 für eine Goldene Palme in Cannes nominiert und brachte ihm schließlich den Preis als Bester Darsteller ein. 2007 sah man den charismatischen Schauspieler in Paul Haggis' erschütterndem Kriegsdrama "In the Valley of Elah". Für die Rolle des verzweifelten Vaters, der den Tod seines aus dem Irak heimgekehrten Sohnes untersucht, wurde Jones mit einer Oscarnominierung als Bester Hauptdarsteller bedacht.

(Hörfilm in Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)