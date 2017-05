Der kleine Rabe Socke Mission Dreirad

Wegen Sockes Rechthaberei nimmt Frau Dachs Eddies geliebtes Dreirad Düse in Gewahrsam. Als Eddi daraufhin nicht mehr mit Socke spielen will, ist Feuer am Dach. Schließlich will der clevere Rabe um keinen Preis auf die Freundschaft seines besten Kumpels verzichten. Gemeinsam mit Fritzi und Stulle versucht er, Frau Dachs auszutricksen und Düsi wiederzubeschaffen.