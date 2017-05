Sissi, die junge Kaiserin Der Ball des Kaisers

Widerstrebend hat Sissi hingenommen, dass ihr geliebtes Pferd Flick auf Geheiß ihrer Eltern in die Kaiserstadt Wien übersiedelt ist. Da trifft es sich gut, dass der junge Regent die Familie zu einem Ball eingeladen hat. Während Sissis Schwester Nene auf der Veranstaltung mit dem Kaiser verlobt werden soll, hat Sissi nur eines im Sinn: Sie will Flick wiedersehen! Im Stall trifft die lebenslustige Prinzessin auf Ihre Hoheit. Kaiser Franz Joseph ist Sissi auf Anhieb verfallen, verabsäumt es jedoch, sich ihr vorzustellen.





(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)