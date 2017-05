Gemeinsam mit ihrer Mutter fährt Alice zum Einkaufen nach London. In einem Antiquitätengeschäft stößt das Mädchen auf einen alten Zylinder, so wie ihn Zauberer immer tragen. Ihr Staunen ist groß, als sie entdeckt, dass in dem Hut Benny Bunny lebt - der Neffe des großen weißen Kaninchens. Durch ihn lernt Alice das Wunderland kennen, eine geheimnisvolle Welt voller Wunder und Überraschungen.