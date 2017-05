SpongeBob Schwammkopf Eine Nacht im Safe / Planktons Haustier

Eine Nacht im Safe

Durch einen glücklichen Zufall verbringt Krabs eine Nacht in einem Banksafe, während SpongeBob verzweifelt auf der Suche nach ihm ist.



Planktons Haustier

Plankton will sich von seiner Jagd nach der Krabbenburger-Geheimformel ablenken und besorgt sich kurzerhand ein ungewöhnliches Haustier.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)