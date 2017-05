Müllers Büro

Max Müller, unterbeschäftigter Privatdetektiv, erhält von der geheimnisvollen Klientin Ingrid Bergmann den Auftrag, ihren verschwundenen Verlobten zu suchen.



Mit seinem Assistenten Larry recherchiert Müller in der Unterwelt, stößt auf eine attraktive, aber lebensgefährliche Bandenchefin und entdeckt, dass auch der Vater seiner Klientin in den Fall verwickelt ist.



Hergestellt in Zusammenarbeit mit dem ORF Film/Fernseh-Abkommen