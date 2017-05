CSI NY 1957

Detective Taylor wird mittels Handy das Foto einer Frauenleiche geschickt. Die Art wie der Körper drapiert wurde, erinnert ihn sofort an einen ungeklärten Mordfall aus dem Jahr 1957. Wie sich am Tatort herausstellt, handelt es sich bei dem neuen Opfer um Jessica Drake, eine Laborantin des CSI. Das Team vermutet den Täter in den eigenen Reihen, was die Ermittlungen zusätzlich erschwert.