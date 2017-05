Guys With Kids Gary's Idee

Um wieder in die Welt der arbeitenden Menschen zurückzukehren, verfolgt Gary eine Idee, die seiner Frau so gar nicht behagt. Als sich auch sonst keiner findet, der in Garys Geschäftsmodell investieren will, beschließt er ohne Marnys Wissen, sich selbst zu finanzieren. Unterdessen versucht sich Chris mit einem neuen Hobby von seinem desaströsen Liebesleben abzulenken. Als Nick und Emily nach einem Date entspannt nach Hause zurückkehren, finden sie dort Chris in einer ziemlich irritierenden Situation vor.