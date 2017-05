The Neighbors Paarungszeit

Die Weavers staunen nicht schlecht, als ihr Hochzeitstag zufällig mit der Paarungszeit ihrer Alien-Nachbarn zusammenfällt und sie Einblick in das ungewöhnliche Fortpflanzungsverhalten von Jackie und Larry erhalten. Wie sich herausstellt, vollziehen die beiden die wohl intensivste, rein geistige Form der Liebe. Prompt wünscht sich Debbie von Marty ebenfalls mehr Romantik in ihrem Schlafzimmer. Indes lädt der heißeste Typ der Schule Amber zu einer angesagten Party ein. Amber schmiltzt dahin.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)