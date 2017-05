Noahs Insel Geier im Sturzflug

Hai in Sicht. Das hungrige Tier schwimmt im Fahrwasser von Noahs Insel und versetzt alle Insulaner in Unruhe. Nur Rick weiß mal wieder von nichts und geht baden. Gerade noch rechtzeitig packt der Geierchef zu und zieht den Ahnungslosen aus dem Wasser. Nach dieser Heldentat bricht der alte Obergeier erschöpft zusammen. Mit letzter Kraft bittet er seine Staffel, einen Nachfolger zu bestimmen. Und zwar, wie es Tradition ist, mit einem Wettbewerb. Der Wettkampf der Geier beginnt. Bald füllt sich die Krankenstation mit Kandidaten, die wegen lahmer Flügel, verrenkter Hälse und verdorbener Mägen ausgeschieden sind. Noah macht sich große Sorgen um seine Staffel und will eigenmächtig einen Nachfolger bestimmen. Doch die Geier halten an der Tradition fest und bereiten sich auf die letzte und wichtigste Disziplin vor: Die Jagd auf die wilde Bestie. Die Bestie ist in diesem Fall Mammut Helmut.