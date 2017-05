Newton Schildkrötensprache – Geheimnisse aus der Urzeit

Lange galten sie auch der Wissenschaft als stumm und taub: Schildkröten. Doch neueste Forschungen belegen: Sie sprechen doch! Und zwar auf eine ausgeklügelte und raffinierte Art und Weise. Mit niederfrequenten Lauten in tieferen Gewässern, um über große Entfernungen miteinander kommunizieren zu können. Mit hohen Frequenzen im seichten Wasser, um sich gegenseitig zu orten. Doch nicht nur das: sogar die Schildkrötenembryos im Ei „sprechen“ miteinander und stimmen ihren Schlupf untereinander ab.



Es sind revolutionäre Forschungsergebnisse, die ein ganz neues Licht auf Schildkröten werfen. Mit Spezialmikrofonen haben Forscherinnen in Brasilien die eindrucksvollen Sprachleistungen der Süßwasser-Schildkröten dokumentiert. Mit dabei: Peter Praschag, Zoologe und Betreiber des Grazer „Turtle Island“. In Newton erstmals zu hören: die urzeitliche Sprache der Tiere, die selbst die Dinosaurier überlebt haben und wie international renommierte Bio-Akustikerinnen diese neurologische Meisterleistungen bewerten. Angela Stöger-Horwath, Bio-Akustikerin an der Uni Wien: “Es ist erstaunlich, wie differenziert die Tiere miteinander kommunizieren. Offenbar leisten die Muttertiere regelrechte „Migrationshilfe“ und geleiten ihren Nachwuchs in sichere Regionen.“



Dieses Wissen wird auch die bisherigen Arterhaltungsmaßnahmen revolutionieren. Denn bislang wurden die Eier abgesammelt, künstlich ausgebrütet und die Jungen dann ausgelassen. Diese Methode gilt es zu überdenken, meint der Zoologe Peter Praschag: “Wir haben seit Jahrzehnten massenweise Schildkröten ausgesetzt, denen lebenswichtige Informationen gefehlt haben – das könnte viele Misserfolge der Vergangenheit erklären.“ Trotzdem ist Praschag mit Zucht- und Schutzprogrammen auf drei Kontinenten weltweit erfolgreich. Von der Batagur-Baska-Schildkröte gab es vor Jahren nur noch neun Exemplare. In seinem Grazer „Turtle Island“ gelang ihm die Nachzucht – heute gibt es schon mehr als 200 dieser Art. Newton zeigt exklusiv den ersten „Release“ eines erwachsenen Tieres in Bangladesch. Im Beisein von Umweltminister und indischen Artenschutzvereinen. Die Schildkröte wurde mit einem Sender versehen, um wichtige Informationen über ihre Wanderrouten und ihr Verhalten zu gewinnen.



Von der Yangtse-Riesenweichschildkröte gibt es überhaupt nur noch drei Tiere – zwei Weibchen und ein 150 Jahre altes Männchen – in einem chinesischen Zoo. Das Männchen produziert Sperma, kann sich aber nicht paaren. Alle bisherigen Versuche der künstlichen Befruchtung sind gescheitert. Gemeinsam mit einem Team des Leibnitz-Instituts für Zoo-und Wildtierforschung startet Peter Praschag ein ehrgeiziges Projekt. Noch nie ist es jemandem vorher gelungen, Schildkrötensamen einzufrieren und lebendig wieder aufzutauen. Doch die Sensation gelingt. Thomas Hildebrandt, Leibnitz-Institut Berlin: „Wir waren die ersten, die erfolgreich Nashörner künstlich befruchtet haben – un die ersten, denen es gelungen ist, Samen von Schildkröten in Stickstoff zu lagern und lebendig wieder aufzutauen.“



Newton zeigt einen aktuellen, faszinierenden Querschnitt durch die aktuellste Schildkrötenforschung, lässt eintauchen in die Welt der Schildkrötensprache und räumt mit so manchem Vorurteil auf, das den Geschöpfen aus der Urzeit anhaftet. Denn Schildkröten sind gesprächig, blitzschnell und – vor allem - sozial!

Ein Film von Josef Peter Glanz

Moderation: Matthias Euba