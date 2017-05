Extrem laut und unglaublich nah ("Extremely Loud and Incredibly Close") Berührendes Vater-Sohn-Drama

Dass Regisseur Stephen Daldry ("Der Vorleser") gut mit Kindern kann, bewies er bereits mit der preisgekrönten Coming-of-Age-Story "Billy Elliott - I Will Dance" aus dem Jahre 2000. Nun steht der hochintelligente, aber recht eigenwillige elfjährige Oscar (beeindruckend: Newcomer Thomas Horn in seinem Filmdebüt) im Mittelpunkt der Handlung, der ein besonders inniges Verhältnis zu seinem Vater Thomas ( Tom Hanks ) pflegt. Liebevoll fördert dieser den Wissensdurst seines aufgeweckten Sohnes mit Spielen und Entdeckungsausflügen. Das Vater-Sohn-Idyll wird jäh durch die Anschläge auf das World Trade Center am 11. September 2001 zerstört. Der Tod seines innig geliebten Vaters löst einen Schock in Oscar aus. Er kapselt sich ab, kann mit seiner Mutter Linda ( Sandra Bullock ), die selbst in Trauer versinkt, nicht über seinen Schmerz reden und wird ihr gegenüber zunehmend aggressiv. Da findet er einen geheimnsivollen Schlüssel im Nachlass seines Vaters und beschließt, der Botschaft dieses Schlüssels zu folgen, um sich seinem Vater näher fühlen zu können. Während dieser Odyssee durch New York begleitet ihn der geheimnisvolle Untermieter (Oscarnominierung für Max von Sydow !) seiner Goßmutter, der kein Wort spricht und sich nur schriftlich verständlich machen kann.

SANDRA BULLOCK

Die 52-jährige Schauspielerin zählt nach wie vor zu Hollywoods gefragtesten Leading Ladies. Nach ihrer oscargekrönten Rolle in "Blind Side - Die große Chance" brachte ihr die Darstellung einer im All losgelösten Biomedizinerin in Alfonso Cuaróns Weltraumabenteuer "Gravity"(2013) eine weitere Oscarnominierung ein. Im Jahre 2015 sorgte sie für Schlagzeilen, als sie vom "People Magazine" zur bislang ältesten 'sexiest woman alive' gekürt wurde. Zuletzt trat die Mutter eines Adoptivsohns in einem von ihr selbst produzierten Politdrama namens "Our Brand Is Crisis" auf, das auf dem gleichnamigen Dokumentarfilm beruht.



Im Jahr 2013 rangierte der Star an erster Stelle der Top-Verdienerinnen Hollywoods mit einem Jahreseinkommen von $65 Millionen Dollar (dank Beteiligung am Umsatz von "Gravity"). 2014 wurde sie von Jennifer Lawrence unsanft vom Thron gestoßen, die mit einem Jahreseinkommen von 52 Millionen Dollar zur neuen Gagenqueen aufstieg und Bullock mit einem Jahressalär für 2014 von 'nur' 8 Millionen Dollar weit hinter sich ließ.

Lesen Sie mehr zu Sandra Bullock