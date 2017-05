The Big Bang Theory Premierenfieber

Der Ticketverkauf für den neuen 'Star Wars'-Film hat begonnen. Mit viel Mühe gelingt es Leonard und seinen Freunden, Karten zu ergattern. Auch Sheldon will den Kinostart natürlich nicht verpassen. Wie sich herausstellt, feiert Amy jedoch ausgerechnet am Premierentag des Films Geburtstag. Um zu beweisen, wie wichtig Amy für ihn ist, wäre Sheldon eigentlich gezwungen, die Zeit mit ihr zu verbringen, zumal er seine Ex-Freundin eben erst zurückgewonnen hat. Sheldon steckt in einem schweren Dilemma.