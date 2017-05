Dawson's Creek Instant Karma

Am Filmset von Todds Horrorfilm geht es turbulent zu, als sich herausstellt, dass Dawsons Ex-Freundin Natasha die Hauptrolle übernehmen soll. Natasha rastet völlig aus, als sie Dawson gemeinsam mit Joey sieht. Auch in Paceys Beziehung gibt es Probleme. Audrey findet heraus, dass Pacey einen gemeinsamen Abend mit ihr unter einen Vorwand abgesagt hat. In ihrer Wut lässt sich Audrey beinahe zu einer Dummheit hinreißen.