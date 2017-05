Das einzigartige Dingens

Die Königin hat eine wichtige Ankündigung zu machen. Damit sie jeder im Land hört, soll der einfallsreichste unter den sieben Zwergen, Chef, ein großes, lautes, einzigartiges Gerät für sie bauen. Sogleich macht er sich ans Werk, doch weil die anderen Zwerge so viel Krach machen, kann sich Zwerg Chef nicht so recht auf seine Aufgabe konzentrieren.



Das Laubmonster

Das Herbstfest steht vor der Tür. Für Hildy die perfekte Gelegenheit, um endlich die Macht über Jollywood zu ergreifen. Mit etwas Zauberkraft verwandelt sie einen riesigen Blätterhaufen in ein Furcht erregendes Laubmonster. Zwerg Hatschi soll das Ungeheuer wegniesen, doch auch das kann Hildy scheinbar nicht aufhalten. Kurzerhand raubt sie Hatschi seine Fähigkeit, zu niesen.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)