Scrubs - Die Anfänger Mein Musical

Eine Frau bricht im Park zusammen und muss zur ärztlichen Behandlung ins Spital gebracht werden. Sie nimmt das Leben um sich herum plötzlich als Musical wahr. So hört sie Lieder über Männerfreundschaft, Elliots Wunsch ohne J.D. in ihr neues Haus einzuziehen und Carlas Überlegung wieder ins Berufsleben zurückzukehren.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)