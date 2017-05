Was gibt es Neues?

Tag der Gurke, Tag des Apfelkuchens, Muttertag! Oliver Baier konnte sich nicht für ein Thema entschieden und so gibt es von allem etwas in dieser Sendung, in der Andi Vitasek, Eva Marold, Thomas Stipsits, Gerold Rudle und Viktor Gernot u.a. erraten müssen, worum es bei einem "Mäusesprung" geht. Die Promifrage stellt die Rapperin und Festwochen-Eröffnerin Yasmo. Sie möchte wissen, was man unter einem "Kokettierfetzen" versteht. Höhepunkt der Sendung ist allerdings ein unfassbares "Ding der Woche"!