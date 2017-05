Glee Houston, wir haben ein Problem!

Der überraschende Tod der gefeierten Pop-Ikone Whitney Houston nimmt die Glee-Club-Mitglieder hart her. Jeder versucht, die Erinnerung an die großartige Sängerin mit einer eigenen Interpretation ihrer Songs hochzuhalten. Doch auch in Sachen Liebe tut sich einiges: Will setzt sich es in den Kopf, so schnell wie möglich zu heiraten, sein neuer Freund Chandler macht Kurt den Hof, während sich Joe und Quinn zunehmend näher kommen.