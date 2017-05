Melissa & Joey Das Klassentreffen

Joeys 10-Jahres-Klassentreffen steht bevor. Obwohl er sich zurzeit als Kindermädchen über Wasser hält, will Joe daran teilnehmen. Er rechnet damit, von den alten Schulkameraden nur Spott und geheucheltes Mitleid zu ernten. Am selben Abend trifft Mel einen berühmten Künstler, sodass Lennox und Ryder sturmfreie Bude haben. Dies wollen die beiden zu ihrem Vorteil nutzen und eine Party schmeißen.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)