Im heutigen zweiten Semifinale treten 18 Länder an. Nur die Länder, die nach dem kombinierten Jury- und Publikumsvoting auf den Plätzen 1-10 liegen, schaffen den Sprung ins große Finale am Samstag.

An den Start gehen - neben Österreich - Malta, Niederlande, Serbien, Dänemark, Rumänien, Ungarn, Österreich, Irland, Schweiz, Estland, Israel, Bulgarien, San Marino, Litauen, Kroatien, Norwegen und Weißrussland.

Neben den teilnehmenden Ländern voten in diesem Semifinale auch die Final-Fixstarter aus Deutschland und Frankreich sowie das Gastgeberland Ukraine.

Präsentiert wird die Sendung von Oleksandr Skichko, Volodymyr Ostapchuk und Timur Miroshnychenko

Kommentieren wird - wie jedes Jahr - "Mister Song Contest" Andi Knoll.