Der große, böse Hatschi

Zwerg Hatschi macht der Frühling sehr zu schaffen. Das Aufblühen der Natur verursacht bei ihm einen fürchterlichen Heuschnupfen. Als der böse Wolf davon Wind bekommt, will er sich Hatschis ständige Nieserei zunutze machen. Er stellt Hatschi in seiner Firma ein und weist ihn an, die Häuser der kleinen Schweine umzuniesen.



Eine Katze kommt selten allein

Hildy fühlt sich nicht als vollwertige Hexe, da ihr ein wichtiges Requisit fehlt: eine schwarze Katze. Grim soll ihr eine aus der Stadt besorgen. Da jedoch nirgendwo eine schwarze Katze aufzutreiben ist und Grim nicht mit leeren Händen heimkehren will, schließt er kurzerhand einen Kompromiss und bringt Hildy eine weiße Katze mit. Sehr zu Hildys Ärger erweist sich das Tier als äußerst anhänglich.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)