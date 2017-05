Mr. Song Contest proudly presents (2)

Die Top 10 des heutigen Abends!

Welche Chancen prophezeit die Allwissende-ESC-Müllhalde, Mr. Songcontest Andi Knoll den einzelnen ESC-Teilnehmer-Ländern, deren Kandidaten und deren Songs? Was waren zum Vergleich die absoluten Tops und Flops dieser Länder bei den vergangenen ESCs? Und was sollte man sonst noch alles über die einzelnen Teilnehmer-Länder wissen, um vielleicht besser entscheiden zu können, zu wem man heute Abend selbst halten möchte?

Und besonders im Mittelpunkt steht in dieser Folge unser ESC Teilnehmer Nathan Trent.