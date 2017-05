Fright Night ("Fright Night")

Actionreiches, humorvoll schaurig schönes Remake der Gruselkomödie 'Die rabenschwarze Nacht' (USA, 1985). Colin Farrell lehrt als Vampir der Nachbarschaft das Fürchten. Anton Yelchin (Star Trek Into Darkness', 'Star Trek Beyond') will das düstere Treiben beenden, bevor der Blutsauger an seiner Mutter (Toni Collette) und seiner Freundin (Imogen Poots) zu sehr Geschmack findet.



Charley hat es geschafft. Seit kurzem gehört er zur angesagtesten Clique seiner Schule und datet sogar das beliebteste Mädchen, Amy. Der neu hinzugezogene Nachbar Jerry trübt jedoch die Stimmung. Immer mehr Menschen aus der Umgebung verschwinden auf mysteriöse Weise. Charleys ehemaliger Freund Ed hat einen Verdacht: Jerry ist ein Vampir! Als eingefleischter Horrorfilmfan weiß Charley, was zu tun ist. Er wendet sich an Peter Vincent, einen erfahrenen Vampirdarsteller im Fernsehen.

(In Stereo-Surround-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)