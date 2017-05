Scrubs - Die Anfänger Mein Neid

Elliot genießt eine Reihe von Vergünstigungen durch ihre Anstellung in einer Privatpraxis. Die übrigen Ärzte neiden ihr den Erfolg. Carla leidet unter postnatalen Depressionen, will sich dies jedoch nicht eingestehen. Turk versucht vergeblich, sie zu überzeugen, dass sie Hilfe benötigt.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)