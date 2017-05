The Big Bang Theory Duell in drei Jahren

Angespornt durch Bernadettes Versuch, Howard zu mehr Fitness zu bewegen, belegen Leonard und seine Freunde einen Fechtkurs bei Barry Kripke. Ihr Ehrgeiz hält sich in Grenzen, bis Kripke andeutet, an Sheldons Ex-Freundin Amy interessiert zu sein. Sogleich kommt die alte Rivalität zwischen Sheldon und Kripke wieder zum Vorschein. Penny, Bernadette und Amy versuchen derweil mehr weibliche Besucher in Stuarts Comicgeschäft zu locken. Doch das erweist sich als gar nicht so einfach.