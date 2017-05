Jamies 15 Minuten Küche Meerbrasse marokkanisch & Britischer Burger

Jamie will beweisen, dass das oft gebrachte Argument, man hätte keine Zeit zum Kochen, eigentlich nur eine bequeme Ausrede sein kann. Unter seiner Anleitung entsteht in 15 Minuten köstliche marokkanische Meerbrasse auf lockerem Couscous. Außerdem bereitet Jamie frische Burger mit Salat zu.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)